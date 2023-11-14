أول لقاء بين لويس دياز ووالده بعد تحريره من عملية الاختطاف (صور)

التقى نجم نادي ليفربول، الدولي الكولومبي لويس دياز، والده لويس مانويل دياز، اليوم الثلاثاء، بعد تحريره من عملية اختطافه من قبل منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا.

وتعرض لويس مانويل دياز، للاختطاف مع زوجته سيلينيس مارولندا في 28 أكتوبر الماضي، وقد تم إطلاق سراح والدة لويس دياز سريعا.

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وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى تسليم والد اللاعب الكولومبي الأسبوع الماضي إلى لجنة إنسانية من بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا والكنيسة الكاثوليكية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الكولومبي صورا للويس دياز وهو يبكي بعد لقائه والده وعائلته.

📸 ¡𝙀𝙡 𝙘𝙖𝙡𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙖𝙗𝙧𝙖𝙯𝙤𝙨!



La familia de @LuisFDiaz19 se acercó a la concentración para llenarnos de fuerza, amor y sentimiento 💛💛💙❤️



¡Somos familia! #TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/YLqryUPlep — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2023

📸 ¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂 𝑳𝒖𝒄𝒉𝒐𝒐𝒐𝒐!



Así fue el emocionante encuentro de Lucho con su papá Mané Díaz y su familia💛💛💙❤️



¡Te queremos y estamos más unidos que nunca! @LuisFDiaz19#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/mtYBNUsURq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 14, 2023

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن والد لويس دياز في حالة صحية جيدة، وتم تقييم حالته طبيا.

ويتواجد لويس دياز حاليا في كولومبيا، من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

المصدر: وكالات