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أول لقاء بين لويس دياز ووالده بعد تحريره من عملية الاختطاف (صور)

الرياضة

أول لقاء بين لويس دياز ووالده بعد تحريره من عملية الاختطاف (صور)
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التقى نجم نادي ليفربول، الدولي الكولومبي لويس دياز، والده لويس مانويل دياز، اليوم الثلاثاء، بعد تحريره من عملية اختطافه من قبل منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا.

وتعرض لويس مانويل دياز، للاختطاف مع زوجته سيلينيس مارولندا في 28 أكتوبر الماضي، وقد تم إطلاق سراح والدة لويس دياز سريعا.

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وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى تسليم والد اللاعب الكولومبي الأسبوع الماضي إلى لجنة إنسانية من بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا والكنيسة الكاثوليكية.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الكولومبي صورا للويس دياز وهو يبكي بعد لقائه والده وعائلته.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن والد لويس دياز في حالة صحية جيدة، وتم تقييم حالته طبيا.

ويتواجد لويس دياز حاليا في كولومبيا، من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

المصدر: وكالات

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