أول تعليق لليفاندوفسكي على لقطته المثيرة للجدل مع زميله لامين جمال في لقاء ألافيس (فيديو)

رد مهاجم نادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مزاعم حول رفضه مصافحة زميله لامين جمال خلال لقاء فريقهما ضد ديبورتيفو ألافيس أمس الأحد، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وخلال إحدى الهجمات لنادي برشلونة، فضل اللاعب الشاب لامين جمال التسديد على المرمى بدلا من تمرير الكرة لليفاندوفسكي في منطقة الجزاء، وهو ما أثار غضب المهاجم البولندي الذي شوهد وهو غاضب ويصرخ في وجه اللاعب الإسباني الشاب.

Lewandowski salvou o Barcelona com dois gols hoje. Mas parece frustrado com tudo. Rivais, arbitragem e… companheiros.



Depois de reclamar acintosamente por não receber um passe de Lamine, não estendeu a mão para o jovem.pic.twitter.com/2hkP73eYS5 — Marcelo Bechler (@marcelobechler) November 12, 2023

وتوجه جمال بعد ذلك إلى ليفاندوفسكي للاعتذار ومد له يده لكن البولندي تجاهل مصافحته تماما.

Nah wtf is Lewandowski’s problem, how can you be this rude to a 16 year old? This guys so messed up in the head. pic.twitter.com/lUw2rIEa4S — WolfRMFC (@WolfRMFC) November 12, 2023

وقال ليفاندوفسكي في تعليقه على تلك الواقعة: "ليس هناك ما يمكن التعليق عليه، لقد كان مجرد حادث عابر. أحيانا أصرخ خلال المباراة، لكن هذا طبيعي".

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وأضاف: "فيما يتعلق بحالتي البدنية، فقد شعرت أنني بحالة جيدة ضد ألافيس. وكانت ثقتي في الملعب مختلفة تماما أيضا".

وأكمل: "الأهداف تمنحك دائما راحة البال والتحفيز. خاصة وأنني لم أحظ بالكثير من الفرص في المباريات الأخيرة، وبدونها يصعب تغيير شيء ما. أتمنى الآن أن أسجل بانتظام وأن أحصل على الفرص".

وسجل ليفاندوفسكي هدفين ليقود فريقه برشلونة لقلب تأخره أمام ألافيس بهدف إلى الفوز بنتيجة 2-1.

المصدر: barcablaugranes