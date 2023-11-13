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تصرف "مهين" لليفاندوفسكي تجاه زميله لامين جمال خلال لقاء ألافيس (فيديو)

الرياضة

تصرف
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قام البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتصرف غريب و"مهين" تجاه زميله لامين جمال خلال مواجهة فريقهما برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس أمس الأحد، لحساب الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال إحدى الهجمات لنادي برشلونة، فضل اللاعب الشاب لامين جمال التسديد على المرمى بدلا من تمرير الكرة لليفاندوفسكي في منطقة الجزاء، ولكن حارس ألافيس تصدى للكرة.

وكشف مقطع فيديو نقلته قناة "موفي ستار بلس" الإسبانية توابع الواقعة، حيث صرخ ليفاندوفسكي في وجه اللاعب الإسباني الجنسية والمغربي الأصل.

وبدا فيما بعد أن الإسباني الشاب (16 عاما)، أراد تهدئة قائده البولندي، وتبادلا الحديث فيما بينهما، بعد أن وبخه "ليفا" على عدم التمرير الكرة له، حيث حاول جمال الاعتذار من ليفاندوفسكي ومد يده له، لكن المهاجم البولندي رفض مصافحته.

ورغم الواقعة، فقد اختير ليفاندوفسكي كأفضل لاعب في المباراة بتسجيله هدفي فوز برشلونة على ألافيس 2-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة الـ30، في المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر جيرونا.

المصدر: ماركا

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