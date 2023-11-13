تصرف "مهين" لليفاندوفسكي تجاه زميله لامين جمال خلال لقاء ألافيس (فيديو)

قام البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتصرف غريب و"مهين" تجاه زميله لامين جمال خلال مواجهة فريقهما برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس أمس الأحد، لحساب الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخلال إحدى الهجمات لنادي برشلونة، فضل اللاعب الشاب لامين جمال التسديد على المرمى بدلا من تمرير الكرة لليفاندوفسكي في منطقة الجزاء، ولكن حارس ألافيس تصدى للكرة.

Lewandowski salvou o Barcelona com dois gols hoje. Mas parece frustrado com tudo. Rivais, arbitragem e… companheiros.



Depois de reclamar acintosamente por não receber um passe de Lamine, não estendeu a mão para o jovem.pic.twitter.com/2hkP73eYS5 — Marcelo Bechler (@marcelobechler) November 12, 2023

وكشف مقطع فيديو نقلته قناة "موفي ستار بلس" الإسبانية توابع الواقعة، حيث صرخ ليفاندوفسكي في وجه اللاعب الإسباني الجنسية والمغربي الأصل.

Nah wtf is Lewandowski’s problem, how can you be this rude to a 16 year old? This guys so messed up in the head. pic.twitter.com/lUw2rIEa4S — WolfRMFC (@WolfRMFC) November 12, 2023

وبدا فيما بعد أن الإسباني الشاب (16 عاما)، أراد تهدئة قائده البولندي، وتبادلا الحديث فيما بينهما، بعد أن وبخه "ليفا" على عدم التمرير الكرة له، حيث حاول جمال الاعتذار من ليفاندوفسكي ومد يده له، لكن المهاجم البولندي رفض مصافحته.

ورغم الواقعة، فقد اختير ليفاندوفسكي كأفضل لاعب في المباراة بتسجيله هدفي فوز برشلونة على ألافيس 2-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة الـ30، في المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر جيرونا.

المصدر: ماركا