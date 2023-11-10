مانشستر يونايتد ونيوكاسل يهددان إنجلترا بضربة أوروبية

ينتظر الدوري الإنجليزي ما ستسفر عنه نتائج مانشستر يونايتد ونيوكاسل، حيث من المتوقع أن يفقد البريميرليغ مقعدا إضافيا في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

ويتم إجراء إصلاحات من شأنها أن تشهد شكلا جديدا، مع مشاركة 4 فرق أخرى في مرحلة المجموعات من الموسم 2024-2025، واثنان من المقاعد الإضافية سيذهبان إلى الدوريين الأفضل أداء في أوروبا هذا الموسم، حسب تصنيف الأندية.



ويتم حساب تصنيف الأندية، عبر الاتحاد الأوروبي، من الدولة نفسها التي تتنافس قاريا، بما في ذلك الدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.



وكان من المتوقع أن يتم ضمان أحد هذه الأماكن الإضافية لناد إنجليزي نظرا لأن البريميرليغ قد أنهى الموسم ضمن أفضل دوريين وفقا للتصنيف، في 6 من المواسم السبعة الماضية.

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ولكن، صحيفة "ديلي ميل"، أكدت أن وجود نيوكاسل ومانشستر يونايتد في قاع مجموعتيهما بدوري الأبطال، ومواجهتهما خطر الخروج، جعل الأندية الإنجليزية خلف فرق ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في السباق على هذين المركزين الإضافيين.



وأوضحت الصحيفة أنه فيما يتعلق بتصنيف دوري أبطال أوروبا، يتم منح النقاط مقابل الانتصارات والتعادلات في مرحلة المجموعات، إلى جانب مكافأة التأهل لمراحل خروج المغلوب، مع مكافآت إضافية لكل دور تصل إليه الأندية.



وأفادت بأنه في الدوري الأوروبي، هيكل النقاط هو نفسه، لكن الفريق يحصل على نقطتين فقط إذا كان في المركز الثاني، بينما سيحصل على 4 نقاط إذا احتل المركز الثاني في مجموعة دوري أبطال أوروبا.



وتشهد بطولة دوري المؤتمر الأوروبي تخفيض النقاط إلى النصف عند الفوز بالمجموعة أو الحصول على المركز الثاني، في حين أن نقطة المكافأة للانتقال إلى مراحل خروج المغلوب تبدأ فقط في مرحلة نصف النهائي.



ولحساب تصنيف كل دولة، يتم جمع النقاط التراكمية لجميع فرقها معا وتقسيمها على العدد.



بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، لديهم حاليا 8 فرق في أوروبا هي أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل وبرايتون وليفربول ووست هام وأستون فيلا.



ويبلغ إجمالي معامل نقاط الفرق الإنجليزية حاليا 59، مقسوما على الفرق الثمانية المتنافسة، لتبلغ النتيجة الإجمالية 7.375، مقابل 8.785 للأندية الألمانية، و8.285 للأندية الإيطالية، و8.187 للأندية الإسبانية.

المصدر: "وسائل إعلام"