الدوري الروسي.. لوكوموتيف وسبارتاك يفترقان على التعادل في ديربي موسكو
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تعادل لوكوموتيف مع ضيفه وجاره سبارتاك بهدف لمثله في ديربي العاصمة موسكو في قمة المرحلة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.
وتقدم سبارتاك في الدقيقة 53 بهدف حمل توقيع أنطون زينكوفيسكي، قبل أن يدرك المهاجم الدولي الروسي المخضرم أرتيوم دزيوبا هدف التعادل للوكوموتيف بحلول الدقيقة 64.
وأكمل سبارتاك المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 38 بعد طرد لاعبه دانيل خلوسيفيتش بالبطاقة الحمراء.
وبهذا التعادل، رفع سبارتاك رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس وهو نفس الرصيد الذي وصل إليه لوكوموتيف ليحتل المركز السادس.
المصدر: sportbox