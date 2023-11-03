كلود لوروا يرشح ثلاثة منتخبات للفوز بكأس أمم إفريقيا 2023

رشح المدرب الفرنسي المتخصص في الكرة الإفريقية، كلود لوروا، منتخبات المغرب والجزائر والسنغال للفوز بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا "2023" المزمع إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

واعتبر لوروا، الذي شارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا كمدرب في تسع مناسبات، أن المغرب والسنغال والجزائر من المنتخبات التقليدية المرشحة للظفر باللقب القاري في كوت ديفوار، إضافة إلى الكاميرون، مضيفا "لكنني أستبعد الكاميرون.. ليس لديهم أساس صلب رغم توفرهم على المواهب".

وأكد المدرب الفرنسي المخضرم في مقابلة مع صحيفة "أفريك فوت"، أنه يفضل أيضا المراهنة على المنتخبات القادرة على تحقيق المفاجأة "مثل مالي، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وبطبيعة الحالي مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار".

وعمل لوروا البالغ عمره 75 عاما، كمدرب في القارة السمراء لقرابة 37 عاما، وقاد منتخبات في تسع بطولات لكأس أمم إفريقيا خلال هذه الفترة، وهو رقم قياسي، من بينها الفوز بالبطولة مع الكاميرون في عام 1988.

وكان من المفترض أن تقام بطولة كأس إفريقيا في كوت ديفوار في صيف 2023، ولكن نظرا للأمطار الموسمية في هذا البلد، تقرر تأجيل المسابقة لتقام في الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير 2024.

وأسفرت قرعة البطولة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب - جمهورية كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

المصدر: وكالات