مانشستر يونايتد يعلن غياب كاسيميرو عن الملاعب لعدة أسابيع

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، غياب نجم خط وسطه، الدولي البرازيلي كاسيميرو عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

وقال مانشستر يونايتد في بيان، إن كاسيميرو سيغيب عن الفريق لعدة أسابيع بعد إصابته في أوتار الركبة خلال الهزيمة 0-3 من نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية الأربعاء الماضي.

ℹ️ @Casemiro has been ruled out for several weeks.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2023

وكان اللاعب البرازيلي استبدل بين شوطي مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل بعد إصابته، وبعد خضوعه للفحوصات تقرر إبعاده عن الملاعب لعدة أسابيع.

ويخوض مانشستر يونايتد ثلاث مباريات قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يواجه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، قبل توجهه إلى كوبنهاغن لمواجهة الفريق المحلي في مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، ثم يستضيف لوتون نهاية الأسبوع المقبل.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي والمرتبة الثالثة في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

المصدر:manutd.com