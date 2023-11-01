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صن داونز يقصي الأهلي ويضرب موعدا مع الوداد في نهائي الدوري الإفريقي

الرياضة

صن داونز يقصي الأهلي ويضرب موعدا مع الوداد في نهائي الدوري الإفريقي
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لحق صن داونز الجنوب إفريقي بالوداد المغربي في نهائي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مع مضيفه الأهلي المصري، يوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي.

واستفاد الفريق الجنوبي إفريقي من فوزه ذهابا على أرضه بهدف دون رد ليحجز البطاقة الثانية للنهائي.

وشهدت المباراة إهدار الظهير الأيسر لنادي الأهلي، علي معلول، ضربة جزاء في الدقيقة 12، فيما تعرض جونيور مينديتا لاعب صن داونز للطرد في الدقيقة 84.

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ويواجه صن داونز في النهائي الوداد المتأهل على حساب الترجي التونسي بفوزه عليه بضربات الترجيح 5-4، بعد تعادلهما في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 1-1.

وتقام مباراة الذهاب في النهائي في الخامس من نوفمبر الجاري، فيما تقام مباراة الإياب في الـ11 من الشهر ذاته.

المصدر: RT

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