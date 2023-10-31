زوجة ميسي تحرج "عاشق رونالدو" في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

تعرض اليوتيوبر الشهير "سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف "محرج" خلال حضوره حفل الكرة الذهبية في باريس أمس الاثنين.

وظهر "سبيد" خلال حفل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وهو يطلب من أنتونيلا زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التقاط صورة تذكارية، ولكنها رفضت طلبه.

Speed gets aired by Messi’s wife when asking for a picture 😭 pic.twitter.com/fiPpCROnFw — ryan 🤿 (@scubaryan_) October 30, 2023

وتجاهلت أنتونيلا طلب "سبيد" وأدارت وجهها نحو المنصة لمتابعة أحداث حفل الكرة الذهبية، ما تسبب في صدمة اليوتيوبر الشهير.

🚨| WATCH: Lionel Messi's wife, Antonela Roccuzzo, ignored Speed when he asked for a picture pic.twitter.com/LlZp1G3qcE — Speedy HQ (@iShowSpeedHQ) October 30, 2023

وتوج ميسي بالكرة الذهبية أمس للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية مبتعدا في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه رونالدو الذي كان غائبا أصلا عن لائحة المرشحين الثلاثين لنيل الجائزة المرموقة لعام 2023.

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ويعتبر "سبيد" من أشد "المؤثرين" إعجابا وتشجيعا لرونالدو، حتى أنه تخلى عن تشجيع فريقه المفضل مانشستر يونايتد بمجرد رحيل النجم البرتغالي عنه في العام الماضي.

وسبق لـ"سبيد" أن التقى رونالدو على هامش مباراة البرتغال والبوسنة في يونيو الماضي، وحينها لم يتمكن اليوتيوبر الأمريكي من احتواء حماسته وسعادته بمقابلة لاعبه المفضل.

المصدر: RT