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زوجة ميسي تحرج "عاشق رونالدو" في حفل الكرة الذهبية (فيديو)

الرياضة

زوجة ميسي تحرج
AP
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تعرض اليوتيوبر الشهير "سبيد" المعروف بعشقه للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف "محرج" خلال حضوره حفل الكرة الذهبية في باريس أمس الاثنين.

وظهر "سبيد" خلال حفل إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وهو يطلب من أنتونيلا زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التقاط صورة تذكارية، ولكنها رفضت طلبه.

وتجاهلت أنتونيلا طلب "سبيد" وأدارت وجهها نحو المنصة لمتابعة أحداث حفل الكرة الذهبية، ما تسبب في صدمة اليوتيوبر الشهير.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية أمس للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية مبتعدا في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه رونالدو الذي كان غائبا أصلا عن لائحة المرشحين الثلاثين لنيل الجائزة المرموقة لعام 2023.

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ويعتبر "سبيد" من أشد "المؤثرين" إعجابا وتشجيعا لرونالدو، حتى أنه تخلى عن تشجيع فريقه المفضل مانشستر يونايتد بمجرد رحيل النجم البرتغالي عنه في العام الماضي.

وسبق  لـ"سبيد" أن التقى رونالدو على هامش مباراة البرتغال والبوسنة في يونيو الماضي، وحينها لم يتمكن اليوتيوبر الأمريكي من احتواء حماسته وسعادته بمقابلة لاعبه المفضل.

المصدر: RT

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