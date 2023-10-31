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كأس ملك السعودية.. الهلال يهزم الحزم ويبلغ ربع النهائي

الرياضة

كأس ملك السعودية.. الهلال يهزم الحزم ويبلغ ربع النهائي
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واصل الهلال رحلة الدفاع عن لقبه ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك السعودية في كرة القدم، بفوزه على ضيفه الحزم بثلاثة دون رد.

وسجل البرتغالي روبن نيفيش (في الدقيقة 52 من ركلة جزاء) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (79 و83 من ركلة جزاء) أهداف اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وبدوره، بلغ الخليج ربع النهائي أيضا عقب فوزه على ضمك بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 1-1 في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

وتقدم الخليج بهدف الكوري وو-يونغ جانغ (27) وأدرك ضمك هدف التعادل عبر الروماني نيكولاي ستانسيو (33).

وحجز الفيصلي مقعده في ربع النهائي أيضا بالفوز على النجمة بثلاثة نظيفة من توقيع البرازيلي لوكاس دي سوزا (4 و51) ويزيد جوشان (45+4).

المصدر: وكالات

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