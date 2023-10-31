بالفيديو.. هدية ثمينة لميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

تلقى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي الأمريكي هدية خاصة من إحدى الشركات الراعية له، بمناسبة تتويجه بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" للمرة الثامنة في تاريخه.

وتوج ميسي للمرة الثامنة في مسيرته بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل أقامته "فرانس فوتبول" التي تقدم الجائزة المرموقة، في باريس الاثنين، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم من الكرات في تاريخ كرة القدم.

وحصل النجم الأرجنتيني على هدية ثمينة، تتكون من 8 خواتم ذهبية، عيار 14 قيراط بمناسبة الكرة الذهبية الثامنة، حيث يحمل كل خاتم جزءا من مسيرة ميسي.

🇦🇷👑 Leo Messi with his 8 golden rings... pic.twitter.com/Swy8OQ8LGn — EuroFoot (@eurofootcom) October 31, 2023

Lionel Messi's rings from Adidas contain celebrations, milestones & years to celebrate his record 8th #BallonDor



Top campaign by @adidasfootball for the 🐐 pic.twitter.com/JWsSCt6C5h — Leo Messi 🔟 Fan Club (@WeAreMessi) October 31, 2023

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وتفوق ميسي على زميله السابق في باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي حقق لقب هداف بطولة كأس العالم الأخيرة، ونجم مانشستر سيتي وأفضل لاعب في أوروبا النرويجي إيرلينغ هالاند.

وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة التي نالها العام الماضي الفرنسي كريم بنزيما لكنه اكتفى في النسخة الحالية بالمركز السادس عشر بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني للدفاع عن ألوان نادي الاتحاد السعودي، بعدما نجح أخيرا في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر.

وأصبح ليونيل ميسي ثاني أكبر فائز بجائزة الكرة الذهبية، بعد السير ستانلي ماثيوز البالغ 41 عاما في عام 1956، بعمر 36 عاما و128 يوما، كما وصلت عدد السنوات بين أول وأخر تتويج لميسي، بالكرة الذهبية، إلى 14 عاما، وهي سلسلة غير مسبوقة في تاريخ الجائزة، وهي الثامنة التي يتوج بها في مسيرته الاحترافية.

المصدر: "وسائل إعلام"