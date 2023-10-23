شاختار الأوكراني يفسخ عقد لاعبه الفار إلى روسيا

فسخ نادي شاختار الأوكراني عقد اللاعب ألكسندر راسبوتكو الذي فر من مقر إقامة الفريق بعد مباراة دوري أبطال أوروبا للشباب في بلجيكا ورحل إلى روسيا.

وجاء في بيان النادي: "بسبب عدم العودة إلى مقر الفريق والرفض الفعلي للوفاء بالالتزامات بموجب العقد، أنهى شاختار الاتفاق مع لاعب كرة القدم ألكسندر راسبوتكو".

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ووقعت الحادثة في 4 أكتوبر الجاري، وتم اكتشاف اختفاء اللاعب البالغ 19 عاما قبل رحلة العودة إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه توقف عن الرد على المكالمات وحذف جميع مشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختفى راسبوتكو البالغ 19 عاما في المطار عقب مباراة في دوري أبطال أوروبا للشباب في بلجيكا يوم 4 أكتوبر، وأفيد أن لاعب كرة القدم غادر النادي بسبب موقفه المؤيد لروسيا، مما أدى إلى خلافات مع لاعبي الفريق الآخرين.

وقال والد اللاعب يوري راسبوتكو، إن ابنه سيكون أكثر أمانا في روسيا:"المعلومات المتعلقة بطلب اللجوء السياسي غير صحيحة. ابني لم يطلب ذلك" وقال إنه ببساطة سيتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي.

المصدر:"لينتا.رو"