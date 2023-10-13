لاعب يفر من نادي "شاختار" الأوكراني ويطلب اللجوء إلى روسيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن لاعب خط وسط نادي "شاختار" الأوكراني ألكسندر راسبوتكو، فرّ من مقر إقامة الفريق بعد مباراة دوري أبطال أوروبا للشباب في بلجيكا وطلب اللجوء إلى روسيا.

ووقعت الحادثة في 4 أكتوبر الجاري، وتم اكتشاف اختفاء اللاعب البالغ 19 عاما قبل رحلة العودة إلى أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه توقف عن الرد على المكالمات وحذف جميع مشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفقا لقناة Brutal Football على "التيلغرام"، فإن راسبوتكو فر إلى روسيا. ولم يتم تقديم أي تفاصيل أخرى.

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وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، فإن راسبوتكو طلب اللجوء السياسي في روسيا.

ويشار إلى أن راسبوتكو وافق على توقيع عقد جديد مدته خمس سنوات مع شاختار مطلع أكتوبر الجاري.

ويعد راسبوتكو خريج نادي شاختار، وتوج مع الفريق بطلا لأوكرانيا بين فرق تحت 14 عاما سنة 2018 وتحت 15 عاما سنة 2019 وتحت 17 عاما سنة 2021.

ويقدر موقع "ترانسفيرماركت" المتخصص القيمة السوقية للاعب بـ50 ألف يورو.

المصدر: sport.ru