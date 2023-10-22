ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية صلاح في مرمى إيفرتون

اقترب النجم المصري محمد صلاح، خطوة جديدة من صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على إيفرتون 2-0 أمس السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من المسابقة.

وسجل صلاح هدفي فوز ليفربول في الدقيقتين 75 (من ركلة جزاء) و"90+3".

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ووصل النجم المصري لهدفه السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليرتقي لمركز الوصافة في قائمة هدافي المسابقة، خلف مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند متصدر القائمة برصيد تسعة أهداف.

وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

1 إيرلينغ هالاند- مانشستر سيتي- 9 أهداف.

2 محمد صلاح- ليفربول- 7 أهداف.

=3 سون هيونغ مين- توتنهام- 6 أهداف.

=3 ألكسندر إيزاك- نيوكاسل يونايتد- 6 أهداف.

=4 غارود بوين- وست هام- 5 أهداف.

=4 هوانغ هي تشان- ولفرهامبتون- 5 أهداف.

=4 براين مبيمو - برينتفورد - 5 أهداف

=4 كالوم ويلسون - نيوكاسل - 5 أهداف

يذكر أن صلاح حقق لقب هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات منذ انضمامه إلى ليفربول، الأول كان بدون منازع والثاني مناصفة مع زميله السابق في "الريدز" ساديو ماني ومهاجم أرسنال السابق بيير أوباميانغ، ثم الثالث مناصفة مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام، وفي الموسم الماضي حصل هالاند على لقب هداف المسابقة برصيد 36 هدفا.

المصدر: RT