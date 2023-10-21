الدوري الروسي.. روبين قازان وتسيسكا يفترقان على التعادل

خيم التعادل السلبي على لقاء روبين قازان وضيفه تسيسكا موسكو، يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي بداية الشوط الأول، ألغى الحكم بافيل كوكويان هدفا لروبين قازان سجله لاعب خط الوسط نيكولا تشوميتش، وذلك بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، حيث اعتبر الحكم أن لاعب روبين، أوجوتشوكو إيوو لمس الكرة بيده قبل وقت قصير من تسجيل تشوميتش للهدف.

وبهذا التعادل، وصل تسيسكا للنقطة 18 وتقدم إلى المركز الخامس في الترتيب، فيما رفع روبين رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ13.

وفي الجولة المقبلة، سيستضيف روبين فريق بالتيكا كالينينغراد في 27 أكتوبر، فيما سيلعب تسيسكا على أرضه مع كراسنودار بعدها بيومين.

المصدر: sportbox