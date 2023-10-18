ميسي يسقط رونالدو من على العرش التسويقي إلى المركز الـ27

تصدر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الرياضيين الأكثر تسويقا على مستوى العالم، وفقا لدراسة أجرتها مؤسسة Sports Pro Media، بينما تراجع رونالدو بصورة ملحوظة.

ميسي رحل عن أوروبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منضما لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، ويبدو أن هذه الخطوة لم تؤثر على شعبيته وقوته التسويقية.

وذكر موقع sportspromedia أنه تم اختيار أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كأكثر رياضي قابل للتسويق في العالم لعام 2023، ليأتي تصدر مهاجم إنتر ميامي الحالي لقائمة أفضل 50 رياضي في العالم للمرة الثانية، متفوقا على غريمه التقليدي رونالدو مهاجم النصر السعودي الذي تراجع إلى المركز 27 بصورة غير متوقعة رغم تصدره القائمة خلال العام الماضي.

وجاء في المركز الثاني بعد ميسي نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ليبرون جيمس.

Lionel Messi named world’s most marketable athlete for 2023 https://t.co/TFuaY52osE — Sebahattin Devecioğlu (@sbhtndvcgl) October 17, 2023

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ووفقا للدراسة فإن ميسي هو واحد من 4 نجوم كرة قدم فقط في المراكز العشرة الأولى، بتواجد ميغان رابيو وأليكس مورغان من الكرة النسائية، بينما انتقل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من المركز العاشر إلى التاسع.

وأما بالنسبة للإنجليزي هاري كين فاحتل المركز رقم 22 في التصنيف بعد انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي.

وتم التصنيف الذي أجرته " NorthStar Soultions Group" باستخدام منهجية تعتمد على تقييم الرياضيين وفقا لقوة العلامة التجارية والأسواق التي يتعاملون معها.

العشرة الأوائل بقائمة أكثر رياضي العالم تسويقا لعام 2023:

1-ليونيل ميسي

2-ليبرون جيمس

3-أليكس مورغان

4-يانيس أنتيتوكونمبو

5-ميغان رابينو

6-ميكايلا شيفرين

7-لويس هاميلتون

8-سيمون بايلز

9-كيليان مبابي

10-ماكس فيرستابين

المصدر: sportspromedia