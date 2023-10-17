رئيس ريال مدريد يرد بشكل ساخر على طلب بشأن تعاقد فريقه مع مبابي (فيديو)

رد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز بسخرية على طلب أحد مشجعي النادي الملكي بخصوص التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية فيديو لرئيس ريال مدريد أثناء التقاط الصور مع أحد مشجعي النادي الملكي والذي طلب من بيريز التعاقد مع مبابي: "وقع مع مبابي الآن".

👀 Le dicen a Florentino que fiche a Mbappé ya: su respuesta ya es otro nivel



🎥 @henrygr126 pic.twitter.com/IlwjjUgcRs — Diario AS (@diarioas) October 17, 2023

ورد عليه بيريز بطريقة ساخرة: "لم أسمع بهذا الأمر من قبل".

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي البالغ عمره 24 عاما كثيرا بالانضمام للريال في السنوات الماضية، وكان قريبا من الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي صيف 2022، قبل أن يفاجئ الجميع ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025.

وذكر العديد من التقارير أن مبابي قد يوقع "مجانا" مع ريال مدريد في يناير المقبل تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024.

المصدر: Diario AS