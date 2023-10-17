شاهد.. مشجع يتسبب بالخطأ في إصابة رونالدو خلال لقاء البرتغال والبوسنة

تسبب أحد المشجعين بالخطأ في إصابة النجم كريستيانو رونالدو خلال لقاء البرتغال ومضيفتها البوسنة أمس الاثنين في تصفيات كأس أوروبا 2024.

وخلال مجريات الشوط الأول، اقتحم أحد المشجعين ملعب المباراة، وحاول احتضان رونالدو والتقاط صورة تذكارية معه، ولكن اندفاع المشجع تسبب في تعرض النجم البرتغالي لإصابة طفيفة على مستوى الكاحل.

Fan having a moment with Cristiano Ronaldo. ..

But accidentally he hurt Ronaldo ankle

Portugal 5-0 Bosnia !!



pic.twitter.com/I71XA4JFLp — Hellfootball (@hellfootball_) October 16, 2023

وبعد تدخل أمن الملعب للإمساك بالمشجع وإبعاده عن رونالدو، ظهر الأخير وهو يشعر ببعض الانزعاج في كاحله الأيمن ويعرج لبضع ثوان، لكنه تمكن من مواصلة اللعب.

Un fan se metió a la cancha para tratar de abrazar a Cristiano Ronaldo y sin querer le dio un pisotón. pic.twitter.com/lJXhrkUACx — Blue (@BlueboyCR7) October 17, 2023

وانتهت المواجهة بفوز البرتغال بخماسية دون رد بينها ثنائية لرونالدو.

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وعززت البرتغال التي ضمنت في الجولة الماضية تأهلها لنهائيات كأس أمم أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، موقعها في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 24 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا.

المصدر: sportstiger + talksport