نهاية حملة دعم المثلية في الملاعب الفرنسية

تدرس السلطات في فرنسا إلغاء نشر فكرة محاربة رهاب المثلية في عالم كرة القدم، بارتداء اللاعبين قمصانا عليها ألوان علم المثلية الجنسية في جولة واحدة كل عام من الدوري المحلي.

وكان من المنتظر أن يرتدي اللاعبون قمصان فرقهم وعليها ألوان علم المثلية الجنسية يوم 17 مايو من كل عام، لمحاربة رهاب المثلية الجنسية وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا.

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وبحسب ما ذكرته إذاعة " RMC Sport" فإن هذا المخطط المثير للجدل، من المقرر أن يتم الغاؤه وستفكر رابطة الدوري الفرنسي، في طرق أخرى لمكافحة التمييز الجنسي.

وكان عدد كبير من لاعبي الدوري الفرنسي، رفضوا ارتداء تلك القمصان في وقت سابق من الموسم الماضي، مثل المصري مصطفى محمد لاعب نانت، الذي تم تغريمه من ناديه وعدد من لاعبي تولوز المغربي زكرياء أبو خلال والمالي موسى ديارا والهولندي سعيد هاموليتش، وقوبل وقتها موقف اللاعبين بانتقادات حكومية فرنسية من المتحدث باسم الحكومة ووزيرة الرياضة هناك.

وكانت الحادثة الأشهر في الدوري الفرنسي، بعد غياب إدريسا جاي لاعب باريس سان جيرمان السابق، في عام 2022 عن مباراة فريقه في الدوري احتجاجا على دعم فريقه لحقوق المثلية الجنسية.

المصدر: goal