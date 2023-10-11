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الروسي روبليف يبلغ دور الثمانية لدورة شنغهاي

الرياضة

الروسي روبليف يبلغ دور الثمانية لدورة شنغهاي
AFP /Hector RETAMAL
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صعد الروسي أندريه روبليف إلى الدور الثمانية لبطولة شنغهاي الصينية للتنس، لفئة الماسترز ذات الألف نقطة " ATP Masters 1000"، والبالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف يورو.

وجاء تأهل روبليف المصنف خامسا في البطولة، على حساب منافسه الأمريكي تومي بول، إثر فوزه عليه بصعوبة بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (7-5) و(7-5) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، واستغرق ساعة واحدة و36 دقيقة.

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وضرب أندريه روبليف (25 عاما) موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة التي تقام مبارياتها على الملاعب الصلبة، مع الفرنسي أوغو هومبيرت، الذي فاز بدوره على الأمريكي الآخر جيفري جون ولف، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-1) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم أيضا. 

المصدر: RT 

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