محادثات بين إندونيسيا وأستراليا لتقديم ملف مشترك من أجل الترشح لمونديال 2034

أكد إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وجود محادثات بين بلاده وأستراليا، بخصوص إمكانية التقدم بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وأوضح توهير في تصريحات نقلتها شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، إن جاكرتا الإندونيسية وكانبيرا الأسترالية قد تعدان الملف الخاص بهما.

وذكر رئيس الاتحاد الإندونيسي أنه طرح المسألة مع نظيره الأسترالي في الجمعية العمومية لفيفا في رواندا خلال شهر مارس الماضي وأن المحادثات مستمرة منذ ذلك الوقت.

واستطرد: "آنذاك، قالت أستراليا فلنذهب معا في ذلك، فأجبت حسنا، نحن مستعدون، والأمر متروك لحكومة كل دولة بالتحدث".

وشدد توهير على أن الموعد النهائي المحدد من قبل فيفا لتلقي ملفات الترشح، قام بتسريع المحادثات، حتى أنه طرح الأمر مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الذي رد بشكل إيجابي.

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ودعا الاتحاد الدولي "فيفا"الأسبوع الماضي، الاتحادات الوطنية من آسيا وأوقيانيا لتقديم ملفات الترشح لنسخة 2034، بعد تسمية الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية في دول أوروغواي، الأرجنتين وباراغواي، احتفاء بالذكرى المئوية لانطلاق الحدث العالمي.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم الخطابات التأكيدية من الاتحادات الوطنية الأعضاء المهتمة بالترشح في 31 أكتوبر الجاري.

ويصادق كونغرس فيفا على ملف الاستضافة النهائي اعتبارا من الربع الأخير من عام 2024.

وبحسب توهير، فإن خيارات الملف المشترك تشمل إندونيسيا وأستراليا مع نيوزيلندا، أو إندونيسيا وأستراليا مع ماليزيا وسنغافورة بحسب ما صرح: "لا نزال منفتحين على تلك الخيارات، ولا يزال أمامنا بضعة أسابيع قبل انتهاء مهلة الترشح".

وكانت أستراليا عبرت عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع جارتها نيوزيلندا.

وعبر الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي جيمس جونسون عن اهتمام بلاده بالترشح لاستضافة كأس العالم 2034، قائلا: "رؤيتنا تمتد محليا وعالميا. نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بدعم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

المصدر: "وكالات"