موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. التصنيف والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مساء الخميس المقبل، صوب أبيدجان عاصمة كوت ديفوار "ساحل العاج" لمتابعة مراسم سحب قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023.

وسيبدأ حفل سحب قرعة النسخة الـ34 لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، في تمام الثامنة من مساء يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، وذلك بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والعاشرة بتوقيت مصر.

وكان من المفترض أن تقام البطولة الإفريقية في صيف 2023، ولكن نظرا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام في الفترة من 13 يناير ولغاية 11 فبراير 2023.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا، منها خمسة عربية، وهي: مصر، المغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف قبل نحو 3 أسابيع عن رؤوس المجموعات والتصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 4 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الصادر في 21 سبتمبر الماضي.

24 منتخبًا يتنافسون على اللقب الأغلى! 🏆



حان الوقت لمعرفة تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقة بكوت ديفوار! 🇨🇮



في أي تصنيف يقع منتخب بلادك؟ 🤔#TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/AAzTUQYaCY — CAF - عربي (@caf_online_AR) September 21, 2023

وضم كل مستوى 6 منتخبات، حيث ستوزع القرعة المنتخبات الـ24 على المجموعات الـ6، بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة، لتتكون المجموعة الواحدة من 4 منتخبات.

ووضع الـ"كاف" منتخب كوت ديفوار، صاحب الضيافة، في التصنيف الأول، إلى جانب كل من: منتخب المغرب، المتوج باللقب عام 1976، والذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2022، والسنغال، حامل لقب بطل القارة السمراء، ومنتخب تونس، المتوج باللقب القاري في عام 2004، والجزائري، الفائز باللقب في عام 2019، والمنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الإفريقي بواقع 7 مرات.

كم عدد ألقاب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي فازت بها تلك المنتخبات الستة؟ 🏆#TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/ubZb1qxOn1 — CAF - عربي (@caf_online_AR) September 21, 2023

وفي ما يلي تصنيف المنتخبات قبل سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023:

التصنيف الأول: كوت ديفوار - المغرب - السنغال - تونس - الجزائر - مصر

التصنيف الثاني: نيجيريا - الكاميرون - مالي - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث: جنوب إفريقيا - الرأس الأخضر - غينيا - زامبيا - غينيا الاستوائية - موريتانيا

التصنيف الرابع: غينيا بيساو - موزمبيق - ناميبيا - أنغولا - غامبيا – تنزانيا.

🌍 24 منتخباً

🗂️ 4 مستويات

🏆 هدف واحد



قرعة كأس الأمم الإفريقية تطرق الأبواب! 💥#TotalEnergiesAFCON2023pic.twitter.com/Ll2YGk3gkG — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 9, 2023

القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم إفريقيا 2023:

ستقوم قناة "بي إن سبورتس" الإخبارية، بنقل مراسم سحب قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2023، وسيكون متاحا مجانا أيضا عبر حسابها على موقع "يوتيوب"، كما من المرجح أن تقوم بعض القنوات العربية الأخرى بنقل القرعة أيضا، مثل قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

وسيقوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بنقل مراسم القرعة مباشرةً عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "إكس" و"فيسبوك" و"يوتيوب".

يذكر أن منتخب السنغال توج بلقب بطل النسخة الأخيرة للبطولة، التي استضافتها الكاميرون، على حساب نظيره المصري، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح في المباراة النهائية..

المصدر: وكالات