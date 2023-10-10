قرار تاريخي من رونالدو بشأن مستقبله لتكرار مجد ميسي

أبلغ كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عن "كلمته الأخيرة" بشأن مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وموعد اعتزاله.

ووفقا لشبكة "جول" العالمية، قرر رونالدو، تأجيل قرار الاعتزال، ليكون عقب نهائيات كأس العالم 2026.



وقالت الشبكة، نقلا عن إذاعة "كادينا كوبي" إن رونالدو أبلغ إدارة النصر، بأنه يرغب في تمديد عقده حتى 2027، بسبب تخطيطه لخوض المونديال وهو لاعب في صفوف "العالمي".



ودعمت مصادر عربية وأخرى بريطانية "ديلي ميل" صحة هذه الأنباء، وأن رونالدو منفتح على تمديد مسيرته في دوري روشن.



ويسعى رونالدو لاستغلال وجود العديد من العناصر المميزة في صفوف البرتغال، للمنافسة مجددا على لقب كأس العالم، ومحاولة تكرار إنجاز منافسه التاريخي ليونيل ميسي الذي حمل لقب مونديال 2022.

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وكان ميسي صرح بأنه لا يعتقد مشاركته مع الأرجنتين في كأس العالم 2026، ويرى أن التتويج في قطر، ربما كان ظهوره الأخير في المونديال.



وسبق أن صرح رونالدو بأنه قد يفكر في الاعتزال عقب خوض يورو 2024 مع منتخب بلاده، لكنه الآن يقترب من البقاء في الملاعب حتى يبلغ 42 عاما.



وانضم رونالدو البالغ 38 عاما، إلى النصر في يناير 2023، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، حتى صيف عام 2025.



كما ربطت تقارير بين لعب رونالدو في دوري روشن، ودوره المحتمل في الترويج لتنظيم السعودية لكأس العالم 2034، وبالتالي فإن تجديد عقد صاروخ ماديرا قد يدعم هذه الفكرة.

يذكر أن رونالدو، سجل 25 هدفا وصنع 8 آخرين مع نادي النصر، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، برصيد 6 أهداف.

المصدر: "وسائل إعلام"