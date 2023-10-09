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إنجاز استثنائي لصلاح في البريميرليغ

الرياضة

إنجاز استثنائي لصلاح في البريميرليغ
AFP
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حقق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، إنجازا استثنائيا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن محمد صلاح اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سجل أكثر من 10 أهداف وقدم أكثر من 10 تمريرات حاسمة خلال عام 2023، حيث يحرز أو يصنع هدفا كل 88 دقيقة.

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وخاض صلاح 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023، ونجح في إحراز 17 هدفا، وتقديم 12 تمريرة حاسمة.

وساهم صلاح في 14 هدفا خلال 13 مباراة خاضها في البريميرليغ أمام برايتون، بتسجيل 8 أهداف وصناعة 6، وهو أكثر فريق ساهم في تسجيل أهداف أمامه في المسابقة مناصفة مع مانشستر يونايتد.

يذكر أن صلاح سجل ثنائية ليفربول أمام برايتون، أمس الأحد، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2.

المصدر: twitter/Squawka

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