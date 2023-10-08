ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية صلاح في برايتون وصيام هالاند عن التسجيل

اقترب النجم المصري محمد صلاح، من صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفين في تعادل فريقه ليفربول مع مضيفه برايتون 2-2 يوم الأحد في المرحلة الثامنة من المسابقة.

ونجح صلاح في تسجيل هدفيه في غضون خمس دقائق في الدقيقتين 40 و45 (من ركلة جزاء)، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم ويقفز للمركز الرابع في قائمة الهدافين.

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ويتصدر نجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حاليا برصيد ثمانية أهداف، رغم فشله في التسجيل خلال هذه الجولة التي خسر فيها فريقه أمام أرسنال بهدف دون رد.

ويحتل نجم نادي توتنهام، الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين المركز الثاني بستة أهداف علما بأنه هو أيضا لم يسجل في هذه الجولة.

وفيما يلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعد انقضاء ثماني جولات:

1- إرلينغ هالاند - مانشستر سيتي - 8 أهداف

2- سون هيونغ مين - توتنهام - 6

2- ألكساندر إيساك - نيوكاسل - 6

4 - محمد صلاح - ليفربول - 5

4- جارود بوين - وست هام - 5

4- هوانغ هى تشان - وولفرهامبتون - 5

7- براين مبيمو - برينتفورد - 4

7- إيفان فيرجسون - برايتون- 4

7 - أودسون إدوارد - كريستال بالاس - 4

7- كالوم ويلسون - نيوكاسل - 4

7- أولي واتكينز - أستون فيلا - 4

7- بوكايو ساكا - أرسنال - 4.

المصدر: RT