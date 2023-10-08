رقم قياسي جديد لصلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (فيديو)

حقق النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا مع فريقه ليفربول، بعدما سجل له هدفين في شباك برايتون خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل هدفيه في غضون خمس دقائق في الدقيقتين 40 و45 (من ركلة جزاء).

هدف الاسطورة محمد صلاح امام برايتون .pic.twitter.com/pfsEjD6eek — عالم صلاح (@SalahWorld11) October 8, 2023

وبات الدولي المصري، الهداف التاريخي لليفربول في مبارياته أمام برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل في شباكه بالمجمل 8 أهداف.

وفض صلاح الشراكة مع أسطورة ليفربول، الاسكتلندي كيني دالغليش، الذي كان يعد الهداف التاريخي لمباريات ليفربول ضد برايتون برصيد 6 أهداف.

وانتهت المباراة بتعادل ليفربول مع برايتون بهدفين لمثلهما.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، كما رفع برايتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس.

المصدر: RT