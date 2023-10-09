حكيمي أخطر مدافع في أوروبا (فيديو)

واصل أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، توهجه مع الفريق الفرنسي، منذ بداية الموسم الجاري.

وسجل حكيمي هدفا وصنع آخر لزميله راندال كولو مواني، ليساهم في فوز بي إس جي (3-1) في الجولة الثامنة من الدوري.

⚽️ | BUTTT D’ACHRAF HAKIMI 🇲🇦 AVEC LE PSG 💙❤️ !! pic.twitter.com/EselgsgfR1 — Actu Maroc 🇲🇦 (@ActuMarocOff) October 8, 2023

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وذكرت شبكة "أوبتا" أن حكيمي ساهم في 5 أهداف في الدوري هذا الموسم، بواقع 4 أهداف إضافة إلى تمريرة حاسمة.



ولفتت إلى أنه بهذا المعدل، يتفوق النجم المغربي، على أي مدافع آخر بين أندية الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.



يذكر أن حكيمي انضم إلى سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.



وينتهي تعاقد حكيمي صاحب الـ 24 عاما مع سان جيرمان في صيف 2026.

المصدر: kooora