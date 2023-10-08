الروسي نورمحمدوف يهزم الأمريكي بريموس ويحافظ على حزام بطل "Bellator" (فيديو)

حافظ الروسي عثمان نورمحمدوف على حزام بطل "Bellator" للوزن الخفيف بفوزه على الأمريكي ألبرينت بريموس ضمن حدث "Bellator 300" للفنون القتالية المختلطة في سان خوسيه يوم الأحد.

وامتدت المعركة بين البطلين حتى الجولة الخامسة (جميع الجولات) وانتهت بفوز نورمحمدوف بإجماع القضاة.

USMAN NURMAGOMEDOV GAGNE PAR DÉCISION UNANIME FACE À BRENT PRIMUS 🔥🇷🇺



IL LE DOMINE SUR TOUS LES ROUNDS 🦅 #Bellator300pic.twitter.com/z9OPhpsV5H — MMA TIME (@MMA__TIME) October 8, 2023

وتأهل نورمحمدوف بذلك إلى نهائي جائزة "Bellator" الكبرى.

ALHAMDULILAH.



25 year old Usman Nurmagomedov, cousin of Khabib Nurmagomedov, improves to 18-0 and retains the Bellator Lightweight Championship. He wins a dominant 50-45 decision.



He advances to the finals of the Bellator Grand Prix, awaiting the winner of Shabily and Pitbull.… pic.twitter.com/aRLp26nk5Q — عمر عثمان 🇦🇫 Mike Tyson’s Translator (@OmerOsman200) October 8, 2023

وهذا الفوز هو الـ18 للبطل الروسي البالغ عمره 25 عاما في 18 نزالا، ولم يتكبد أي خسارة في مسيرته حتى الآن.

في المقابل، مني بريموس البالغ من العمر 38 عاما بالخسارة الرابعة في مسيرته.

يذكر أن عثمان نورمحمدوف هو ابن عم النجم والبطل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف.

المصدر: sportbox