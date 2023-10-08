 
مباشر
عاجل
كتائب القسام توجه ضربة بـ100 صاروخ إلى مستوطنة سديروت

الروسي نورمحمدوف يهزم الأمريكي بريموس ويحافظ على حزام بطل "Bellator" (فيديو)

الرياضة

الروسي نورمحمدوف يهزم الأمريكي بريموس ويحافظ على حزام بطل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6ne

حافظ الروسي عثمان نورمحمدوف على حزام بطل "Bellator" للوزن الخفيف بفوزه على الأمريكي ألبرينت بريموس ضمن حدث "Bellator 300" للفنون القتالية المختلطة في سان خوسيه يوم الأحد.

وامتدت المعركة بين البطلين حتى الجولة الخامسة (جميع الجولات) وانتهت بفوز نورمحمدوف بإجماع القضاة.

وتأهل نورمحمدوف بذلك إلى نهائي جائزة "Bellator" الكبرى.

وهذا الفوز هو الـ18 للبطل الروسي البالغ عمره 25 عاما في 18 نزالا، ولم يتكبد أي خسارة في مسيرته حتى الآن.

في المقابل، مني بريموس البالغ من العمر 38 عاما بالخسارة الرابعة في مسيرته.

يذكر أن عثمان نورمحمدوف هو ابن عم النجم والبطل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف.

المصدر: sportbox

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا