 
مباشر

أول تعليق لمدرب النصر السعودي على غضب ماني بعد استبداله في لقاء أبها

الرياضة

أول تعليق لمدرب النصر السعودي على غضب ماني بعد استبداله في لقاء أبها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6dx

وصف مدرب نادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، غضب نجم فريقه، السنغالي ساديو ماني عند استبداله في مباراة الفريق أمام أبها بالدوري السعودي، يوم الجمعة، بـ"الطبيعي".

ولم يتقبل ماني قرار كاسترو باستبداله في الدقيقة 80، حيث ظهر السنغالي في مقطع فيديو، وهو يغادر الملعب غاضبا ويلوح بيديه ويتلفظ ببعض الكلمات الغاضبة، كما أنه لم يتوجه للسلام على عبد الرحمن غريب الذي دخل بدلا منه.

وعن غضب ماني قال كاسترو بعد المباراة: "الأهم أن ماني لم يتجاوز الاحترام، حتى أنا أحيانا أغضب من مستوى بعض اللاعبين في المباراة ولكنني لا أظهر ذلك".

إقرأ المزيد
مدرب النصر السعودي يشعل غضب ماني في لقاء أبها (فيديو)
مدرب النصر السعودي يشعل غضب ماني في لقاء أبها (فيديو)

وأضاف: "أكرر أن غضب اللاعب طبيعي ومن حق أي لاعب أن يغضب لكن ألا يتجاوز الاحترام".

وفرط النصر في تقدمه على أبها بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (الدقيقة 3) والبرازيلي أندرسون تاليسكا (28)، وسقط في فخ التعادل 2-2، حيث قلص التونسي سعد بقير الفارق لأبها قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء)، ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل 2-2 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

المصدر: الرياضية السعودية + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا