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مدرب النصر السعودي يشعل غضب ماني في لقاء أبها (فيديو)

الرياضة

مدرب النصر السعودي يشعل غضب ماني في لقاء أبها (فيديو)
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أشعل مدرب نادي النصر، البرتغالي لويس كاسترو، غضب مهاجم فريقه، السنغالي ساديو ماني، باستبداله خلال لقاء "العالمي" ضد ضيفه أبها 2-2 يوم الجمعة في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وفي الدقيقة 80 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم النصر بنتيجة 2-1، قرر كاسترو استبدال ماني، بالجناح السعودي عبد الرحمن غريب، وهو ما أثار غضب السنغالي الذي كان يرغب في مواصلة اللعب.

وظهر ماني في مقطع فيديو، وهو يغادر الملعب غاضبا ويلوح بيديه، كما أنه لم يتوجه للسلام على عبد الرحمن غريب الذي دخل بدلا منه.

ورغم مصافحته كاسترو بعد خروجه من الملعب، إلا أن ماني استمر في الاعتراض على استبداله وتلفظ ببعض الكلمات الغاضبة وهو يتجه لمكانه في مقاعد البدلاء.

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وفرط النصر في تقدمه بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (الدقيقة 3) والبرازيلي أندرسون تاليسكا (28)، حيث قلص التونسي سعد بقير الفارق قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء)، ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل 2-2 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

المصدر: RT

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