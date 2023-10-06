بهدف "قاتل" لإيكامبي.. أبها يوقف سلسلة انتصارات النصر في الدوري السعودي (فيديو)

أوقف نادي أبها سلسلة انتصارات نادي النصر في الدوري السعودي، وفرص عليه التعادل الإيجابي 2-2 في مباراة جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل للنصر، البرتغالي أوتافيو في الدقيقة الثالثة، والبرازيلي أندرسون تاليسكا في الدقيقة 28، بينما أحرز ثنائية أبها سعد بقير في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، والكاميروني كارل توكو إيكامبي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتسديدة قوية.

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هدف ابها الاول على النصر pic.twitter.com/pSgguD2gv2 — سهم (@1SMi_) October 6, 2023

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هدف ابها التعادل امام النصر الدقيقة 92



😱😱😱😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/6g68M34MLX — سهم (@1SMi_) October 6, 2023

وهذا التعثر هو الأول للنصر في الدوري السعودي بعد ستة انتصارات متتالية.

وبهذه النتيجة، وصل النصر للنقطة 19 وارتقى للمركز الثالث مؤقتا في الدوري، بينما صعد أبها للمركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

المصدر: RT