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الموت يفجع المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد فيرغسون

الرياضة

الموت يفجع المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد فيرغسون
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نكست الأعلام في ملعب "أولد ترافورد" يوم الجمعة، لوفاة زوجة المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، الاسكتلندي أليكس فيرغسون.

وقال النادي الإنجليزي في بيان نيابة عن عائلة فيرغسون، إن كاثي فيرغسون توفيت عن عمر ناهز 84 عاما.

ووصفها النادي بأنها "كانت طوال حياتها عمودا من القوة للسير أليكس طوال حياته المهنية".

ونكست الأعلام في "أولد ترافورد" تكريما لكاثي، وسيضع لاعبو مانشستر يونايتد شارات سوداء في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برينتفورد بعد غد السبت. وسيقوم فريق يونايتد النسائي بنفس الشيء في مباراته أمام أرسنال في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكان فيرغسون استقال من تدريب يونايتد عام 2013 بعد أكثر من 26 عاما في منصبه، وقال إن قضاء المزيد من الوقت مع كاثي وعائلته كان أحد أهم الأسباب وراء قراره.

المصدر: أ ب

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