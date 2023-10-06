قبل ديربي جدة.. كريم بنزيما يستفز رياض محرز

تحدث كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، عن الأجواء الحماسية قبل خوض ديربي جدة أمام الأهلي، اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ويستضيف"العميد" "الراقي" اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

وقال بنزيما في تصريحات لرابطة المحترفين: "الديربي هنا أو في الخارج، له نفس النكهة والحماس، المشجعون يقدمون كل ما لديهم مما يحفز اللاعبين لبذل أقصى جهد ممكن".

وتابع: "سنقدم كل ما نملك لإظهار أننا الأفضل، تم بيع جميع التذاكر في أقل من 10 دقائق، مما يعكس حجم الإقبال الجماهيري".

وعن الصدام المرتقب ضد رياض محرز نجم الأهلي، علق: "لا مواجهة بيننا، لسنا نفس اللاعبين، وليس لدينا نفس الخبرة، لكن سيحاول كل منا تقديم أقصى جهد من أجل ناديه".

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وشدد بنزيما: "لست مهتما بالخصم، منشغل فقط بفريقي وما يمكنني تقديمه على أرض الملعب".

ويحتل اتحاد جدة وصافة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على الأهلي صاحب المركز السادس.

يذكر أن ديربي جدة يعود الموسم الحالي بعدما حرم هبوط "الراقي" لدوري يلو للدرجة الأولى في الموسم الماضي الجماهير من إثارة هذه المواجهة.

المصدر: "وسائل إعلام"