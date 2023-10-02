بعد هروب نجم أجنبي.. حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الدوري السعودي

تداولت وسائل الإعلام خبرا نشره موقع "سعودي سبورت" عن هروب أحد اللاعبين الأجانب من الدوري السعودي بشكل مفاجئ دون الكشف عن هوية اللاعب أو النادي الذي هرب منه.

ووفقا للموقع الذي لم يذكر أي تفاصيل خاصة بالأزمة، فإن هناك لاعبا أجنبيا يرفض إكمال الموسم الحالي رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي.

ومن جانب أخر كشفت تقارير صحفية سعودية عن أخر تطورات أزمة غياب كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد والتقارير الصحفية التي أشارت إلى رحيله عن الفريق.

وأكدت صحيفة "الميدان الرياضي" السعودية، أن كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد، يتواجد في جدة هو وأسرته خلال الوقت الحالي، ولا صحة لأنباء مغادرته إلى بلاده فرنسا وإنهاء عقده مع العميد.

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وكان "العميد" تعاقد مع بنزيما في الميركاتو الصيفي الجاري، قادما من ريال مدريد، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين قادمين.

بدوره، علق الإعلامي وليد الفراج على الأنباء التي تداولها بشأن رحيل بنزيما عن صفوف فريق الاتحاد.

وقال وليد الفراج خلال ظهوره ببرنامج "أكشن مع وليد"، إن كريم بنزيما انتهى من تجهيز المنزل المخصص له بمدينة جدة، تمهيدا للإقامة فيه برفقة أسرته.

وأضاف: "كريم بنزيما موجود في نادي الاتحاد بالعيادة الطبية.. والجهاز الفني لفريق الاتحاد ينتظر الضوء الأخضر لمشاركته في ديربي جدة أمام الأهلي على ملعب الجوهرة".

يذكر أن الدوري السعودي يشهد أقوى موسم في تاريخه بتدفق نجوم العالم إلى البطولة والذي بدأ مع قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يشهد الموسم الحالي تواجد نجوم عالميين على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي نيمار، والسنغالي ساديو ماني وغيرهم العشرات من نجوم الدوري الإنجليزي.

المصدر: "وسائل إعلام"