السيتي يعادل الرقم القياسي الأوروبي للأندية الإنجليزية

يتابع مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة ممكنة، بعد التفوق على مضيفه لايبزيغ الألماني بنتيجة (3-1)، مساء أمس الأربعاء.

وتصدر السيتي بتلك النتيجة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل للدور التالي.

ووفقا لأرقام "بي بي سي"، عادل مانشستر سيتي حتى الآن أطول سلسلة متتالية من الانتصارات للأندية الإنجليزية في المسابقات الأوروبية بشكل عام بدون أي خسارة.

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ووصلت سلسلة السيتي إلى 16 مباراة متتالية بلا هزيمة، معادلا مسيرة ليدز يونايتد (1967- 1968) وتوتنهام هوتسبير (1967- 1972) وتشيلسي (2018- 2019) ووست هام بدء من العام الماضي وحتى الآن.

كما نجح مانشستر سيتي في الفوز خارج أرضه أمام لايبزيغ للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في المحاولة الثالثة.

وأنهى السيتي مسيرة من 5 تعادلات متتالية خارج ملعبه في دوري الأبطال، وهو أول انتصار يحققه خارج أرضه في المسابقة منذ التغلب على إشبيلية (4-0) في شهر سبتمبر من العام الماضي.

المصدر: "وسائل إعلام"