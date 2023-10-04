دوري أبطال أوروبا.. مان سيتي يواصل انطلاقته المثالية وبرشلونة يعود بفوز ثمين من بورتو

واصل مانشستر سيتي انطلاقته المثالية عندما حسم قمة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ لصالحه 3-1، فيما عاد برشلونة بفوز ثمين من ملعب بورتو 1-0 ضمن المجموعة الثامنة.

في المباراة الأولى، حقق مانشستر سيتي فوزه الثاني تواليا بفضل تألق مهاجمه البديل الدولي الأرجنتيني خوليان ألفاريس الذي سجل الهدف الثاني في 84، وصنع الثالث للبلجيكي جيريمي دوكو (90+2) بعدما افتتح فيل فودن التسجيل (25).

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وأحرز البلجيكي لويس أوبيندا الهدف الوحيد للايبزيغ (48).

وتربع مان سيتي على صدارة ترتيب المجموعة السابعة مع ست نقاط أمام شريكه السابق لايبزيغ الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط، فيما يحتل يونغ بويز وسرفينا زفيزدا المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

وفي المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثامنة، منح البديل فيران توريس الذي دخل في الدقيقة 34 مكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي خرج مصابا، الفوز لبرشلونة على حساب مضيفه بورتو بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة "45+1".

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه غافي ببطاقة صفراء ثانية (90+2).

وبهذا الفوز الثمين، رفع برشلونة رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة.

أما بورتو، فيحتل حاليا المركز الثاني مع ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن شاختيور دونيتسك الفائز على أنتورب البلجيكي (3-2)، متذيل ترتيب المجموعة بلا رصيد.

المصدر: وكالات