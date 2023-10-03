فيديو من برشلونة يثير الجدل حول لامين يامال!

تسبب فيديو نشره نادي برشلونة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في إثارة الكثير من الجدل حول اللاعب الشاب لامين.

جاء ذلك عقب إعلان نادي برشلونة، الأحد الماضي، تمديد عقد لاعبه اليافع المغربي الأصل لامين يامال، حتى 2026، مؤكدا تضمين شرط جزائي في العقد يصل إلى مليار يورو، كأحد أعلى الشروط الجزائية في العالم.

ونشر النادي الكتالوني شريط فيديو مطولا أظهر من خلاله لقطات وأهداف ليامال خلال مراحل مختلفة من مسيرته مع الفئات السنية الصغرى، أثبت من خلالها أنه مشروع موهبة كبيرة قادمة في عالم كرة القدم بحسب وسائل الإعلام الإسبانية.

وأثار مقطع الفيديو الجدل بسبب النص الذي كتبه النادي الكتالوني تعليقا عليه.

لامين يامال نصراوي pic.twitter.com/R57xWIF3my — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 2, 2023

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فحساب برشلونة كتب: "لامين يامال نصراوي"، ليجن جنون جماهير فريق النصر السعودي عبر منصة "إكس"، فمنهم من أدرك على الفور أن ذلك هو اسمه الثلاثي ومنهم من ظن لوهلة أن ذلك إعلان لرحيله عن برشلونة لصالح "العالمي".

واعتبر برشلونة أن جمال البالغ 16 عاما "أحد أهم اللاعبين الذين تخرجوا في (أكاديمية النادي) لا ماسيا في الأعوام الأخيرة".

ولد لامين يامال (الأمين جمال)، في منطقة إيسبلوغاس دي يوبريغات، وهي إحدى بلديات إقليم كتالونيا في برشلونة، وينحدر من عائلة عربية إفريقية، حيث إن والده مغربي الجنسية، أما والدته فمن غينيا الاستوائية.

المصدر:twitter/fcbarcelona_ara