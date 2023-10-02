مانشستر سيتي ينعي نجمه السابق فرانسيس لي

توفي مهاجم مانشستر سيتي الدولي الإنجليزي السابق فرانسيس لي عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع مرض عضال، حسب ما أفاد بطل أوروبا والدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين.

ونعى "سيتي" في بيان نجمه السابق وكتب "بأعمق الحزن المثقل على القلب نعلن وفاة لاعب مانشستر سيتي السابق ورئيس مجلس الإدارة فرانسيس لي".

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts we announce the passing of former Manchester City player and Chairman Francis Lee.



Everyone at Manchester City would like to send their condolences to the friends and family of Francis at this very difficult time. — Manchester City (@ManCity) October 2, 2023

وتابع "توفي فرانسيس في الساعات الأولى من هذا الصباح بعد معركة طويلة مع السرطان".

وأضاف "يود الجميع في مانشستر سيتي إرسال تعازيهم إلى أصدقاء وعائلة فرانسيس في هذا الوقت العصيب للغاية".

وختم قائلا "كدليل على الاحترام، تم تنكيس الأعلام حول استاد الاتحاد وأكاديمية سيتي لكرة القدم".

وسجل فرانسيس لي الذي شغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة نادي مان سيتي خلال حقبة التسعينات، 148 هدفا في 330 مباراة خاضها بألوان قميص الفريق بين 1967 و1974.

وفاز فرانسيس لي المولود في 29 أبريل 1944 والذي وصفه سيتي بـ"الأسطورة"، بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع النادي، بما فيها الدوري والكأس وكأس الكؤوس الأوروبية كما لعب لمنتخب "الأسود الثلاثة" 27 مباراة وسجل 10 أهداف بين 1968 و1972.

المصدر: أ ف ب