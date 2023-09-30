مفاجأة سارة لفريق ليفربول.. كتيبة "الذئاب" تسقط مانشستر سيتي

تعرض فريق مانشستر سيتي حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للهزيمة الأولى في الموسم الحالي، على يد مضيفه نادي وولفرهامبتون (1-2) مساء اليوم السبت.

تقدم نادي وولفرهامبتون "الذئاب" بهدف مبكر في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، جاء بـ"نيران صديقة" سجله البرتغالي روبن دياز مدافع السيتي، خطأ في مرماه.

وأدرك المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز التعادل للضيوف بحلول الدقيقة 58 بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة.

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ومن ثم اقتنص المهاجم الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان هدف الفوز لأصحاب الأرض عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء، الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من "البريمير ليغ".

ومني فريق مانشستر سيتي بهذه الهزيمة المؤثرة بعد 6 انتصارات متتالية، ليتوقف رصيده عند 18 نقطة، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتيجة مباراة ليفربول صاحب المرتبة الثالثة برصيد 16 نقطة، ومضيفه توتنهام السادس برصيد 14 نقطة، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

في المقابل، رفع نادي وولفرهامبتون رصيده إلى 7 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT