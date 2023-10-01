بعد هدف "الرجل الكوري"!.. غوارديولا يتعرض للسخرية

خطف الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان مهاجم فريق وولفرهامبتون الأضواء بعد مباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي (1-2) مساء أمس السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واقتنص هوانغ هي تشان هدف الفوز لأصحاب الأرض "الذئاب" عند الدقيقة 66 من زمن اللقاء، ليلحق الهزيمة الأول بمانشستر سيتي في الموسم الحالي "للبريمير ليغ".

وكان بيب غوارديولا، قد أشاد خلال المؤتمر الصحفي، الذي سبق مباراته أمام وولفرهامبتون، بالثلاثي الهجومي الذي يمكنه أن يتسبب في مشاكل دفاعية لمانشستر سيتي، وخص بالذكر الماجم الكوري، ولكن من دون أن ذكر اسمه، مكتفيا بالقول، بـ"الرجل الكوري".

وقال بيب: "نحن نعاني دائما في وولفرهامبتون.. عندما ترى الجودة الفردية التي يتمتعون بها، خاصة في خط الهجوم مع نيتو وكونها والرجل الكوري، فإنهم جيدون حقا".

ربما نسي غوارديولا اسم هوانغ هي تشان، أو أنه لم يكن يعرفه من الأساس، أو خشي أن ينطق اسمه بشكل خاطئ، في جميع الأحوال، وضع المدرب الإسباني نفسه في موقف محرج.

ويبدو الآن، أن غوارديولا، الذي تابع مجريات اللقاء من المدرجات بسبب قضاء عقوبة إيقافه لمباراة واحدة لأسباب تأديبية، لن ينسى اسم المهاجم الكوري أبدا، بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى السيتي.

ورد حساب نادي وولفرهامبتون الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بسخرية على غوارديولا، بعد المباراة، بنشر صورة هوانغ هي تشان، والتعليق عليه بالقول: "الرجل الكوري".

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يعيش "الرجل الكوري" الذي أحرج غوارديولا، موسما استثنائيًا مع وولفرهامبتون، فقد استطاع هوانغ هي تشان أن يسجل 4 أهداف خلال 7 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم،

انضم هوانغ هي تشان، البالغ من العمر 27 عاما، إلى صفوف نادي وولفرهامبتون، صيف 2022، قادما من فريق لايبزيغ الألماني.

المصدر: "twitter/Wolves"