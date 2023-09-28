طلب مانشيني من الأندية السعودية.. ووصفه لرونالدو

دعا الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، أندية دوري "روشن" للمحترفين إلى أن تقوم بإشراك اللاعبين المحليين بشكل أكبر في منافسات المسابقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال روبرتو مانشيني عن مستوى الدوري السعودي، في حوار مع برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "MBC": "شاهدت مباراة النصر والأهلي الأخيرة، لقد كانت مباراة جيدة، الدوري قوي جدا ومثير، من خلال المباريات التي شاهدتها مع فريق العمل، المستوى مرتفع".

وتابع: "لكن أتمنى أن يتم الاعتماد على اللاعب السعودي بشكل أكبر في أرض الملعب، إنه يستحق ذلك حقا".

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وأضاف مانشيني: "اللاعبون السعوديون شاهدتهم، لقد قدموا مباراة كبيرة وساهموا في تسجيل الأهداف، أداؤهم يدعو للتفاؤل".

وأكمل: "أعتقد أننا نمتلك الكثير من اللاعبين الجيدين، الذين يتمتعون بمميزات خاصة، لكن علي مشاهدة الجميع لكي تتضح الصورة، لدينا الوقت لاختيار الأفضل خلال معسكر الفريق المقبل".

وعند سؤاله عن كريستيانو رونالدو، قال روبرتو مانشيني عن النجم البرتغالي: "إنه لاعب خارق، يعجبني شخصيا، لقد سجل أهدافا جميلة، إنه رائع".

المصدر: وسائل إعلام