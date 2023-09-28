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السعودية تتفادى "سحر" الهند (فيديو)

الرياضة

السعودية تتفادى
twitter/SaudiNT
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تأهل المنتخب الأولمبي السعودي إلى دور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم، ضمن فعاليات النسخة الـ19 لدورة الألعاب الآسيوية، المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصينية، على حساب نظيره الهندي.

وفاز الأخضر السعودي على نظيره الهندي بهدفين من دون رد، أحرزهما المهاجم محمد خليل مران، عند الدقيقتين (51، و57) من عمر المباراة، التي جمعتهما اليوم الخميس.

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وضرب المنتخب السعودي موعدا في الدور ربع النهائي "للآسياد"، مع نظيره الأوزبكي، الذي تغلب بدوره على منتخب إندونيسيا بهدف وحيد.

المصدر: وكالات 

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