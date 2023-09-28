دولة أخرى تنضم إلى مقاطعة المباريات مع المنتخب الروسي

أعلن الاتحاد الليتواني لكرة القدم مقاطعة المباريات مع المنتخب الروسي.

وقال الاتحاد في بيان: "موقفنا بشأن هذه القضية لم يتغير على الإطلاق وسيظل كما هو. لا نعتقد أن أي منتخب أو فريق روسي يجب أن يكون قادرا على المنافسة في المسابقات الدولية في الوقت الحالي".

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وفي وقت سابق، أعلنت دولة أخرى من دول البلطيق، وهي لاتفيا، رفضها اللعب ضد الفرق الروسية في البطولات الدولية. كما تم اتخاذ القرار نفسه في إنجلترا وأوكرانيا وبولندا والدنمارك والسويد.

وفي 26 سبتمبر، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عودة المنتخبات الوطنية الروسية بين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما إلى البطولات الدولية.

ولوحظ أن الاقتراح يتضمن القبول في الوضع المحايد، أي أن الرياضيين سيحصلون على حق المنافسة دون العلم والنشيد الوطني لبلادهم.

المصدر:RT