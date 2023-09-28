 
مباشر

دولة أخرى تنضم إلى مقاطعة المباريات مع المنتخب الروسي

الرياضة

دولة أخرى تنضم إلى مقاطعة المباريات مع المنتخب الروسي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4il

أعلن الاتحاد الليتواني لكرة القدم مقاطعة المباريات مع المنتخب الروسي.

وقال الاتحاد في بيان: "موقفنا بشأن هذه القضية لم يتغير على الإطلاق وسيظل كما هو. لا نعتقد أن أي منتخب أو فريق روسي يجب أن يكون قادرا على المنافسة في المسابقات الدولية في الوقت الحالي". 

إقرأ المزيد
لافروف: اللجنة الأولمبية الدولية تستغل الوضع في أوكرانيا لانتهاك الميثاق الأولمبي
لافروف: اللجنة الأولمبية الدولية تستغل الوضع في أوكرانيا لانتهاك الميثاق الأولمبي
إقرأ المزيد
بعد قرار اليويفا.. الإنجليز يرفضون اللعب ضد الروس وزاخاروفا تعلق
بعد قرار اليويفا.. الإنجليز يرفضون اللعب ضد الروس وزاخاروفا تعلق

وفي وقت سابق، أعلنت دولة أخرى من دول البلطيق، وهي لاتفيا، رفضها اللعب ضد الفرق الروسية في البطولات الدولية. كما تم اتخاذ القرار نفسه في إنجلترا وأوكرانيا وبولندا والدنمارك والسويد.

وفي 26 سبتمبر، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عودة المنتخبات الوطنية الروسية بين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما إلى البطولات الدولية.

ولوحظ أن الاقتراح يتضمن القبول في الوضع المحايد، أي أن الرياضيين سيحصلون على حق المنافسة دون العلم والنشيد الوطني لبلادهم.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا