لافروف: اللجنة الأولمبية الدولية تستغل الوضع في أوكرانيا لانتهاك الميثاق الأولمبي

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استبعاد الرياضيين الروس من المسابقات الدولية بناء على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال لافروف في حديث لوكالة تاس إن "اللجنة الأولمبية الدولية تستغل الوضع المحيط بأوكرانيا لانتهاك الميثاق الأولمبي بشكل صارخ ومباشر".

وأشار لافروف أيضا إلى أن اللجنة قررت إظهار النزاهة بما يتعارض مع مسؤولياتها بموجب الميثاق الأولمبي.

كما أكد وزير الخارجية الروسية إن ألعاب البريكس، تعتبر مكملة للحركة الأولمبية وليست ثقلا موازنا لها، وسيتمكن أي رياضي، بما في ذلك ممثلو الدول غير الصديقة، من المشاركة في ألعاب البريكس التي ستقام في روسيا.

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وقال لافروف: "ليس لدينا رياضيين غير ودودين، أو مواطنين غير ودودين"، مضيفا أن روسيا ليس لديها حتى دولا غير صديقة، بل هناك حكومات غير صديقة تتولى السلطة مؤقتا في عدد من الدول.

وشدد لافروف على أن هذه الألعاب ستكون مفتوحة لجميع الرياضيين "بما يتوافق تماما مع مبادئ الميثاق الأولمبي". ونصح الوزير الروسي، اللجنة الأولمبية الدولية بـ"التحرك واستخلاص النتائج".

وتقام ألعاب البريكس في مدينة قازان الروسية في الفترة من 12 إلى 23 يونيو 2024، وستتضمن المنافسات في 25 رياضة.

ومنذ فبراير 2022، تم استبعاد الرياضيين الروس عن المسابقات الدولية من قبل غالبية الاتحادات بناءًعلى توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي مارس 2023، أصدرت المنظمة توصيات جديدة بشأن قبول الرياضيين الروس في البطولات الدولية بوضع محايد وضمن عدة معايير.

يذكر أنه في وقت سابق لم تسمح اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.

المصدر: RT