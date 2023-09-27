بعد قرار اليويفا.. الإنجليز يرفضون اللعب ضد الروس وزاخاروفا تعلق

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفض منتخبات الناشئين الإنجليزية خوض مباريات مع المنتخبات الروسية، عقب قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تخفيف الحظر المفروض على الفرق الروسية.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه يعارض عودة روسيا إلى قائمة المشاركين في المسابقات الأوروبية.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" السماح للمنتخبات الروسية بين اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما بالمشاركة في البطولات الدولية.

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وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن الاقتراح يتضمن المشاركة في الوضع المحايد، أي أنه يمكن للرياضيين الحصول على حق المنافسة دون العلم والنشيد الوطني.

وفي مارس الماضي، طلبت لندن من الرعاة الرئيسيين للألعاب الأولمبية الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية لمنع الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسة.

كما طلبت وزيرة الثقافة لوسي فريزر من إدارات الشركات الراعية للجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك كوكا كولا وإنتل وسامسونج وفيزا، الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية بشأن تخفيف محتمل للحظر على المنتخبات والفرق الروسية.

وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على رفض منتخبات الناشئين الإنجليزية خوض مباريات مع منتخبات روسية.

وقالت زاخاروفا: "لدى البريطانيين الذين يشعرون الرهاب الروسي منذ فترة طويلة متلازمة التفرد".

وحسب رأيها، يستبعد البريطانيون أنفسهم بهذا من منافسة عادلة.

المصدر: RT