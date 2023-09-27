"يويفا" يختار "فريقين فقط" من روسيا لإعادتهما لمسابقاته

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تخفيف الحظر المفروض على دخول الفرق الروسية إلى مسابقاته، بالسماح لفريق واحد من الذكور ومثله للإناث بالمشاركة في الوقت الحالي.

وأسفر اجتماع اللجنة التنفيذية الذي تم عقده الثلاثاء، في قبرص، عن السماح لمنتخب روسيا تحت 17 سنة للذكور ونفس الفريق للإناث بالمشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولات التي ستقام الصيف المقبل.

إقرأ المزيد

وأكدت المنظمة أن المباريات ستقام خارج روسيا، وأن الفرق ستلعب بملابس عادية دون السماح باستخدام الرموز الوطنية أو الأعلام أو الأناشيد.

ومن جانبه قال أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد عن هذه الخطوة: "الحظر مستمر ضد فرق الكبار، الاتحاد الأوروبي عازم على استمرار هذا الموقف حتى انتهاء الحرب واستعادة السلام".

وأضاف: "وجدنا أن منع الأطفال من المشاركة في مسابقاتنا لا يعني فقط فشلنا في الاعتراف بالحق الأساسي في تطورهم الشامل ودعمهم، ولكنه يمثل حالة من التمييز ضدهم بشكل مباشر".

يذكر أنه في 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية، والأوروبية، وخسر المنتخب الروسي فرصة المنافسة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: "وكالات"