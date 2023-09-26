الإعلان عن ودية روسيا والكاميرون

أعلن منتخب الكاميرون عن موعد ومكان اللقاء الودي مع المنتخب الروسي لكرة القدم.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن المباراة ستقام في 12 أكتوبر، أما بالنسبة لمكان إقامتها فالخيارات كانت بين ملعب زينيت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وملعب تسسكا ودينامو في موسكو.

وأضاف الاتحاد أن الخيار الأخير يناسب الطرفين.

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في 11 سبتمبر، خسر المنتخب الروسي 1: 2 أمام المنتخب الأولمبي المصري في مباراة ودية، وفي 12 سبتمبر، تعادل الفريق مع نظيره القطري 1:1.

وفي 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المنتخبات والأندية الروسية من المنافسات الدولية، والأوروبية، وخسر المنتخب الروسي فرصة المنافسة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT