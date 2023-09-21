تراجع المنتخب الروسي في تصنيف الفيفا

تراجع المنتخب الروسي لكرة القدم مرة أخرى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجاء ذلك على الموقع الإلكتروني للمنظمة.

وتراجع المنتخب الروسي من المركز الـ38 إلى المركز الـ39.

ولا تزال الأرجنتين تحتفظ بالصدارة، فيما احتلت منتخبات فرنسا والبرازيل المركزين الثاني والثالث على التوالي.

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وفي 11 سبتمبر، خسر المنتخب الروسي 1-2 أمام المنتخب الأولمبي المصري خلال مباراة ودية جمعتهما. وفي 12 سبتمبر، تعادل الفريق مع قطر 1:1.

يذكر أنه في 28 فبراير 2022، استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية والأوروبية.

وخسر المنتخب الروسي فرصة المنافسة من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT