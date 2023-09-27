 
مباشر

نيوكاسل يونايتد يطيح بمانشستر سيتي من كأس رابطة المحترفين (فيديو)

الرياضة

نيوكاسل يونايتد يطيح بمانشستر سيتي من كأس رابطة المحترفين (فيديو)
AFP /PAUL ELLIS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4gg

أطاح فريق نيوكاسل يونايتد بضيفه مانشستر سيتي من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

ويدين نادي نيوكاسل يونايتد بالفضل في انتصاره لمهاجمه السويدي ألكسندر إيساك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 53 من عمر المباراة، على ملعب "سانت جيمس بارك"، بمدينة نيوكاسل.

واعتمد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على مجموعة من اللاعبين البدلاء، بسبب معاناة الفريق من كثرة الإصابات في الآونة الأخيرة.

إقرأ المزيد
مانشستر سيتي يواجه أزمة
مانشستر سيتي يواجه أزمة "الطائرات" في نيوكاسل
إقرأ المزيد
ليفربول يروض
ليفربول يروض "الذئاب" في كأس "كاراباو".. فيديو

وصرح غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي، عشية المباراة: "تعد كأس كاراباو (كأس الرابطة) مثالية في بداية الموسم، لأنها فرصة للاعبين الذين لا يلعبون بانتظام"، مضيفا: "عليهم أن يلعبوا 10 دقائق هذا مثالي، لكن لدينا الكثير من الإصابات".

وتابع: "لن أضيع 1% من طاقتي في كأس كاراباو، مثل كايل ووكر وروبن، لعبوا 90 دقيقة مع المنتخب الوطني، لأنهم مرهقون بالفعل، لا يمكننا أن نخسرهم".

وأختتم بيب غوارديولا، الذي اعتزل لعبة كرة القدم في عام 2006، تصريحاته مازحا: "لهذا السبب سنلعب باللاعبين الذين نحتاجهم من الأكاديمية، ربما إذا تحسن ظهري سألعب لبعض الدقائق، سنرى".

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا