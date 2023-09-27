نيوكاسل يونايتد يطيح بمانشستر سيتي من كأس رابطة المحترفين (فيديو)

أطاح فريق نيوكاسل يونايتد بضيفه مانشستر سيتي من الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

ويدين نادي نيوكاسل يونايتد بالفضل في انتصاره لمهاجمه السويدي ألكسندر إيساك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، بحلول الدقيقة 53 من عمر المباراة، على ملعب "سانت جيمس بارك"، بمدينة نيوكاسل.

واعتمد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على مجموعة من اللاعبين البدلاء، بسبب معاناة الفريق من كثرة الإصابات في الآونة الأخيرة.

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وصرح غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي، عشية المباراة: "تعد كأس كاراباو (كأس الرابطة) مثالية في بداية الموسم، لأنها فرصة للاعبين الذين لا يلعبون بانتظام"، مضيفا: "عليهم أن يلعبوا 10 دقائق هذا مثالي، لكن لدينا الكثير من الإصابات".

وتابع: "لن أضيع 1% من طاقتي في كأس كاراباو، مثل كايل ووكر وروبن، لعبوا 90 دقيقة مع المنتخب الوطني، لأنهم مرهقون بالفعل، لا يمكننا أن نخسرهم".

وأختتم بيب غوارديولا، الذي اعتزل لعبة كرة القدم في عام 2006، تصريحاته مازحا: "لهذا السبب سنلعب باللاعبين الذين نحتاجهم من الأكاديمية، ربما إذا تحسن ظهري سألعب لبعض الدقائق، سنرى".

المصدر: RT