مانشستر سيتي يواجه أزمة "الطائرات" في نيوكاسل

كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن وجود أزمة لدى فريقه في إيجاد طائرة تعيدهم للمدينة بعد مواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد.

ويحل نادي مانشستر سيتي ضيفا على فريق نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك في قمة مباريات الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم "كاراباو".

ويعتمد مانشستر سيتي عادة في تنقلاته بين المدن داخل إنجلترا على القطار، إلا أنه يواجه عقبات للسفر بالقطار أو طائرة عقب نهاية مباراة اليوم.

وستقل بعثة مانشستر سيتي حافلة للعودة إلى مدينة مانشستر بعد المباراة، في رحلة تبلغ 142 ميلا، أي 228 كيلومترا، مما قد يتسبب في إرهاق للاعبين.

وقال بيب غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الحافلة ليست هي المشكلة، لكننا وصلنا في وقت متأخر ولا يمكن العودة بالطائرة، هناك مشكلة في الطائرات".

وواصل: "وبناء عليه، سنستقل حافلة وسنصل بعد ساعتين أو 3، وهو وقت متأخر للغاية عما كنا نتحضر له".

وسيقوم بيب غوارديولا بالاعتماد على تشكيلة يغيب عنها عدد من اللاعبين الأساسيين في مواجهة نادي نيوكاسل، خوفا من حدوث إصابات جديدة لدى فريقه الذي يعاني من غيابات كثيرة لأسباب مختلفة.

المصدر: وسائل إعلام